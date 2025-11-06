La Facultad de Trabajo Social proyectará "Belén", el film dirigido por Dolores Fonzi

En el marco del ciclo de cine «Haciendo Foco», este martes 11 de noviembre a las 20, se proyectará la película Belén, dirigida por Dolores Fonzi, en el Aula 11 de la Facultad de Trabajo Social de la UNER (Almirante Brown 54, Paraná). La actividad es con entrada libre y gratuita.

Organizan el encuentro Socorristas en Red (Entre Ríos), la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Secretaría de Extensión y Cultura de la FTS-UNER, con el propósito de generar un espacio de reflexión y diálogo sobre los derechos sexuales y reproductivos, y las historias reales que los atraviesan.

La película, estrenada este año, está inspirada en el caso real de Belén, una joven tucumana que fue injustamente criminalizada tras sufrir un aborto espontáneo. Desde la mirada sensible y comprometida de Dolores Fonzi, el film pone en el centro la violencia institucional, los prejuicios del sistema judicial y la fuerza de la sororidad frente a la injusticia.

El ciclo Haciendo Foco propone acercar al público películas que inviten a pensar las problemáticas sociales desde el arte y los derechos humanos, promoviendo la participación y el intercambio de experiencias entre estudiantes, docentes y la comunidad.