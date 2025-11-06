Primera Nacional: Patronato, expectante sobre el futuro del “Yagui” Forestello

Rubén Forestello, el preferido de la dirigencia de Patronato para tomar las riendas del equipo.

Patronato tiene a su entrenador apuntado, se trata de un viejo conocido de la casa y que sabe muy bien lo que es la Primera Nacional: Rubén Darío Forestello. El DT, que ya fue sondeado a finales de 2024, terminó el año siendo entrenador de Temperley, entidad con la que tiene contrato vigente y en la cual podría continuar, aunque su futuro no está definido.

En este sentido, el coach cordobés de 54 años confirmó los contactos formales desde calle Grella, aunque tiene una reunión pendiente con los directivos del Gasolero para terminar de definir su futuro, si llega a un acuerdo para renovar o termina su ciclo en el conjunto del Sur.

En Paraná, en tanto, la dirigencia de Patronato se tomará un tiempo antes de avanzar con otros apuntados.

Es de recordar que Forestello llegó a Patronato a fines de 2015, en reemplazo de Iván Delfino. Durante su ciclo en el club entrerriano, dirigió al equipo en los dos primeros torneos de Primera División. En ambos, logró el objetivo de asegurar la permanencia del equipo en la máxima categoría del fútbol argentino.

En total, Forestello dirigió a Patronato en 49 partidos, logrando 14 victorias, 15 empates y 20 derrotas. Entre los logros históricos de su paso por el club, destacan las victorias ante River por 2-1 en el estadio Grella y el empate 1-1 en la visita a Boca en La Bombonera.