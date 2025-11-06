Tragedia en la Ruta 11: un ciclista perdió la vida al ser colisionado por una camioneta

El ciclista fue embestido desde atrás por la camioneta, que circulaba en el mismo sentido.

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Nacional 11, a la altura del km 212, donde una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 72 años oriundo de Paraná, impactó desde atrás a un ciclista de 69 años, domiciliado en Gualeguay. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, de este a oeste, cuando por causas que aún se investigan, el ciclista fue embestido por el rodado de mayor porte.

El accidente ocurrió en la noche del miércoles, en un tramo de la ruta que, a pesar de la visibilidad, resultó trágico para el hombre que se encontraba circulando en bicicleta. El impacto fue tan fuerte que el ciclista perdió la vida en el lugar, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia que llegaron al sitio minutos después.

El conductor de la bicicleta fue identificado como Héctor “Tito” Meoniz, de 69 años, quien vivía en la zona de chacras en Gualeguay.

Según los primeros informes policiales, la camioneta Toyota Hilux conducida por el hombre de 72 años se encontraba circulando por la Ruta 11 en dirección oeste, cuando por motivos aún no esclarecidos, embistió por detrás al ciclista. El golpe fue tan fuerte que el ciclista, que se desplazaba en la misma dirección, no pudo sobrevivir al impacto.

Bomberos Voluntarios de Gualeguay y personal de emergencias llegaron rápidamente al lugar del accidente, pero lamentablemente no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre que viajaba en la bicicleta.