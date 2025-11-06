Con el entrerriano Marcos Senesi, Argentina tiene los convocados para visitar a Angola

El zaguero concordiense viene de participar en la gira amistosa por Miami, Estados Unidos.

Por segunda vez consecutiva, el entrerriano Marcos Senesi integra una lista de convocados por el entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni. El defensor concordiense es uno de los jugadores incluidos en la lista para enfrentar en un amistoso a Angola en Luanda el 14 de noviembre.

El zaguero del Bournemouth de Inglaterra, con pasado en San Lorenzo de Almagro y Feyenord de Países Bajos, participó de la última doble fecha FIFA cuando Argentina venció a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

Esta lista cuenta con varias sorpresas y algunas ausencias de peso, como el caso del arquero Emiliano Martínez y los jugadores del medio local. Además, se destacan las presencias de Máximo Perrone y la primera vez de Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli.

De los principales exponentes, están Lionel Messi, capitán, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González y Giovani Lo Celso.

Entre las novedades más importantes, se resalta la inclusión de solo dos arqueros: Gerónimo Rulli y Walter Benítez, mientras que Dibu Martínez tendrá su descanso y Facundo Cambeses, que debutó con Puerto Rico, se quedará en Racing.

Además del guardameta de La Academia, otros jugadores del fútbol argentino que estuvieron en la última gira y quedaron afuera son Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero de River, y Leandro Paredes de Boca.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados para el amistoso frente a Angola. pic.twitter.com/qNRx8GNdr7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 6, 2025

Otros nombres que estuvieron ante Venezuela y Puerto Rico pero se quedaron sin su lugar son Leonardo Balerdi, lesionado en Olympique de Marsella, y Franco Mastantuono, atacante de Real Madrid, que padece una pubalgia.

Con varias ausencias importantes, Lionel Scaloni también sorprendió con algunas de las inclusiones que llamaron la atención, como el regreso de Valentín Barco, de gran presente en el Racing de Estrasburgo. En el elenco francés también atraviesa un gran momento goleador Joaquín Panichelli, River y que fue citado por primera vez.

Gianluca Prestianni, una de las grandes figuras de la Sub 20 de Diego Placente en el Mundial de Chile, se ganó su lugar entre los convocados y podría tener su estreno con la Mayor, misma situación que atraviesa Máximo Perrone, compañero de Nicolás Paz (también convocado) en el Como de Italia, señala TyC Sports.