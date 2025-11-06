Zampedri habló de su deseo en Universidad Católica: “Ojalá pueda retirarme acá”

El entrerriano Fernando Zampedri avisó que su anhelo es retirarse en la U Católica de Chile.

El entrerriano Fernando Zampedri se convirtió en uno de los jugadores más importantes de los últimos tiempos en Universidad Católica, que lo llevó a jugar en la selección de Chile. En ese marco, el goleador habló de su futuro y no dudó: “Ojalá pueda retirarme acá”.

El goleador habló de lo que será su futuro en Cruzados y no dudó de cuál es su anhelo: “Mi contrato es hasta diciembre, pero no creo que haya

problema para continuar. Ojalá que me pueda retirar acá, que me pueda despedir de la gente vistiendo la camiseta de Católica, yo creo que no va a haber problema para eso”.

Además, se refirió a las chances que tuvo en el pasado para dejar al club y no quiso hacerlo: “En cada mercado he tenido varias propuestas para irme y siempre la hemos rechazado por el cariño que nosotros tenemos acá, y eso no lo vamos a conseguir en ningún lado. Eso es difícil de conseguir”.

Es de recordar que con la camiseta de la Universidad de Chile, Fernando Zampedri suma 219 partidos con 134 goles y 11 asistencias, con las que consiguió dos torneos en la Primera División y dos Supercopas de Chile.