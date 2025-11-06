AJER respalda el reclamo de la Mesa Salarial del Poder Judicial: piden un 10.64% perdido en 2020

El Plenario Provincial de Delegados de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), con la presencia de secretarios generales y delegados de 14 filiales, decidió por unanimidad respaldar la decisión de la Mesa Salarial del Poder Judicial de Entre Ríos. Según la información que se acercó a este medio, reclaman al gobierno provincial el pago del 10.64% perdido por la aplicación de la Ley de Emergencia del año 2020. Además, quieren declarar el estado de alerta para acompañar la negociación.

“Esto en el marco de una pérdida del salario de los trabajadores judiciales por inflación, como no se daba en muchos años, por lo que el reclamo unánime de las asambleas realizadas en cada filial es que se avance en forma inmediata con las negociaciones y se logre una respuesta rápida que permita paliar en parte lo perdido”, manifestaron desde el gremio judicial.

En el debate en las asambleas y en el Plenario Provincial se destacó que “el planteo de AJER, que quedó en minoría, fue solicitar una recomposición sobre la base de lo perdido con la inflación, pero que se decidió acompañar lo resulto como un primer paso”.

Asimismo la mayoría de las filiales “transmitieron el reclamo de los trabajadores/as que de no tener una respuesta en un tiempo razonable, se retomen las medidas de fuerza para dar un mensaje claro al gobierno”.