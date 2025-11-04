Se presentaron dos oferentes para la terminación de 30 viviendas con recursos provinciales en Paraná

El gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), licitó la terminación de 30 viviendas en la ciudad de Paraná. La obra será financiada íntegramente con fondos provinciales, en el marco del programa Ahora Tu Hogar, y contó con la presentación de dos oferentes.

Las unidades habitacionales tienen un presupuesto oficial superior a 1.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 15 meses corridos. El acto licitatorio, realizado en la sede del IAPV, fue presidido por el titular del organismo, Manuel Schönhals, quien estuvo acompañado por el vocal de la repartición, Aníbal Steren; el escribano delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sebastián Ibarra; representantes de las empresas oferentes y personal técnico del organismo provincial, entre otras autoridades.

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, señaló que "desde el gobierno provincial se trabaja pensando en el porvenir de las diferentes comunidades, para hacer realidad el acceso a una vivienda digna para numerosas familias entrerrianas y brindarles un futuro esperanzador a sus hijos".

El funcionario indicó que "se reformuló el proyecto original y se definió la construcción de unidades con una tipología unificada: viviendas de dos dormitorios y 51 metros cuadrados cada una, que completarán el total de las 30 soluciones habitacionales".

Por último, Schönhals señaló que "en forma paralela se encuentran en plena ejecución las obras de red cloacal, red de agua y demás obras complementarias necesarias para dotar de estos servicios tanto al barrio de 46 viviendas, ya existente, como al nuevo barrio de 30 viviendas en ejecución, ambos a través de la Cooperativa de Viviendas Vicoer. Estas obras presentan un avance del 40 por ciento".

Ofertas presentadas

Se recibieron dos propuestas económicas:

- L y C Construcciones, por 1.682.459.950,89 pesos.

- Cimbra Constructora S.A., por 1.519.810.906,67 pesos.