Fuertes busca replicar en Villaguay el modelo de seguridad aplicado en Ezeiza

El intendente Adrián Fuertes se reunió con su par de Ezeiza, Gastón Granados, para interiorizarse sobre el plan de seguridad “Tolerancia Cero al Delito” y evaluar su aplicación en Villaguay.

Según se informó desde el municipio, el plan de seguridad ha permitido un pronunciado mejoramiento de la seguridad publica en el distrito de Ezeiza.

Al respecto, el Intendente Granados explicó el funcionamiento del sistema mediante la división del territorio del partido en cuadrículas y la fuerte inversión en equipamiento y patrulleros para desarrollar el sistema que articula el accionar de la policía municipal y la policía bonaerense.

Luego funcionarios y operadores del sistema acompañaron al intendente Fuertes en un recorrido por el Centro de Monitoreo. En declaraciones a la prensa, el presidente municipal de Villaguay agradeció el recibimiento del intendente Granados y su equipo, como así también valoró la experiencia para mejorar el combate al delito que se realiza en Villaguay que articula el esfuerzo del Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Policía de Entre Ríos y la Municipalidad.

Finalmente, destacó la inversión conjunta municipio-provincia para la adquisición de nuevas cámaras de seguridad al sistema de video vigilancia y la instalación por primera vez de lectores de patentes en los accesos de la ciudad.