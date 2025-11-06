Una obra de Rafael Bruza se presenta este sábado en Santa Fe

El Centro Cultural y Social El Birri (Avenida General López 3698, Santa Fe) será escenario de una nueva función de "El Cruce de La Pampa", una obra escrita por Rafael Bruza e interpretada por el Grupo Cruce, proveniente de Santa Fe. La propuesta estará dirigida por Julieta Kilgelmann y tendrá lugar este sábado 8 de noviembre a las 21.

La pieza, una de las creaciones más famosas del dramaturgo y actor Rafael Bruza, figura central del teatro argentino, aborda el encuentro entre dos hombres en medio de la soledad y el silencio de la llanura pampeana. Allí, despojados del tiempo y del contexto, los protagonistas, interpretados por René Villagra en el papel de Alvarito y Laureano Heredia como el Dr. Villafañe, atraviesan un territorio marcado por las heridas y la esperanza.

A partir de una dramaturgia expandida, el montaje propone un diálogo donde cada elemento escénico participa activamente en la construcción del relato. Según sus realizadores, esta nueva versión indaga en temas universales como el amor, la amistad, la soledad, el miedo y la rutina como refugio.

La puesta cuenta con un diseño de sombras a cargo de Laura Norma Martínez, el sonido en manos de Luciano Kilgelmann, y un trabajo integral de producción, asistencia de dirección y diseño lumínico de Rosario Lucero. La propuesta visual cuenta con la fotografía de Leonardo Gregoret y el diseño gráfico de Nati Fessia.

La obra pretende ser una metáfora del viaje interior, de los encuentros fortuitos que marcan las vidas y de la necesidad de detenerse a habitar el presente. El paisaje desolado de la pampa argentina se convierte en un espacio donde la distancia y el silencio permiten confrontar los miedos y reconocer las propias sombras.

La función se presenta con entrada libre y salida a la gorra, con un aporte sugerido de $12.000. Para reservas, comunicarse al 3408573994.