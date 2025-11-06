Se cancela el show de Palito Ortega en Paraná por razones de salud

Se canceló el show de Palito Ortega en Paraná.

La productora Paracima Producciones informó que el espectáculo de Palito Ortega, previsto para el sábado 9 de noviembre en Paraná, fue cancelado debido a que el artista no se encuentra en condiciones de brindar el show que estaba previsto en el Centro Provincial de Convenciones.

“Sabemos que muchos esperaban con entusiasmo esta presentación y compartimos la tristeza que genera no poder disfrutar de un espectáculo tan especial. Sin embargo, la prioridad es el bienestar de Palito, a quien le deseamos una pronta y completa recuperación”, expresaron desde la organización.

Respecto a las entradas adquiridas, la productora comunicó que las devoluciones se realizarán de forma automática:

Para quienes compraron con tarjeta de crédito, el reintegro se reflejará en el próximo cierre de la tarjeta.

En caso de haber abonado con tarjeta de débito o mediante Mercado Pago, el reembolso total se acreditará en un plazo de hasta 15 días.

No será necesario realizar ningún trámite adicional, ya que la devolución se efectuará al mismo medio de pago utilizado.

Desde Paracima Producciones reiteraron las disculpas por las molestias ocasionadas y agradecieron la comprensión del público.

Para consultas o información adicional, se puede escribir a los correos: info@tickea.com.ar

comunicacionparacima@gmail.com