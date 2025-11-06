Liga Provincial: comenzaron los playoffs en ambas Conferencias

Quique Club se quedó con el clásico de barrio frente a Talleres, en el inicio de los playoffs.

Recreativo y Ciclista no dejaron pasar la oportunidad y con personalidad ganaron de local y quedaron 1 a 0 en las series de playoffs de la Liga Provincial de Mayores. Por su parte, Ciclista quedó mal parado al perder de local, mientras que Olimpia y Talleres también quedaron 0-1 en sus llaves.

Los partidos de este miércoles

En la Conferencia 1, Ciclista recibió un fuerte cachetazo al perder en su cancha ante Sarmiento de Villaguay por 84 a 74. El Verde quedó abajo en el mano a mano y ahora está obligado a ganar de visitante, señala Paraná Deportes.

La visita jugó en un alto nivel. Impuso respecto desde el principio y de a poco fue ganando confianza ante un Ciclista que no defendió como lo hace y que intentó reaccionar sobre el final, pero no le alcanzó.

El ganador mostró recursos: Tomás Wagner convirtió 22 puntos, Juan Pablo Gauna totalizó 20 unidades, Rubén Sosa otros 15 tantos e Ignacio Retamar firmó 14, En Ciclista, no fue suficiente los 25 puntos e Pablo Bogado, ni los 19 tantos e Enzo Passadore.

Por su parte, Olimpia tampoco pudo. En San Salvador fue dominado por Sportivo, que ganó 78 a 68. El Azulgrana ahora deberá recuperarse y ganar en su casa en el partido revancha.

Olimpia la peleó, pero se quedó al final. Un parcial de 19 a 12 en los últimos 10 minutos fue suficiente para cerrar el partido a su favor. Juan Ignacio González la rompió con 28 puntos y nueve rebotes. En la visita, Juan Pagnone terminó con 19 tantos, mientras que Nicolás Agasse aportó 17 unidades.

Por otra parte, en el clásico de barrio y por la Conferencia 2, Quique Club fue más que Talleres y ganó por 74 a 58 para quedar a una victoria de pasar de fase.

Después de un flojo inicio, el Decano mejoró y se adueñó de las acciones. Sacó diferencias en el segundo cuarto (18 a 7) y en el tercer cuarto (20 a 11), lo que le permitió quedar bien parado para el tramo final. En el ganador, el pibe Facundo Folmer convirtió 16 puntos, al igual que Nicolás Reyero. A su vez, Ignacio Varisco acompañó con 14 tantos. En Talleres, Tobías Motura totalizó 13 puntos.

Recreativo no tuvo problemas para superar por un amplio 93 a 48 a Independiente de La Paz. El Bochas intentará de visitante cerrar la serie para pasar a la siguiente instancia del campeonato.

Un 33 a 11 en el primer cuarto y un 21 a 10 en el segundo dejó a Recreativo bien encaminado para tener una noche tranquila. Lucio Frávega con 16 puntos, Alfredo Mercado con 14, Santino Valdemarin con 12 y Alan Guanco con otros 12 fueron los goleadores del Bochas.