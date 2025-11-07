En lo que va de 2025, murieron 109 personas en siniestros viales en Entre Ríos

Más del 80% de los fallecidos son varones y las motos son el vehículo más involucrado.

Accidentes y siniestros en calles y rutas de Entre Ríos se cobraron 109 vidas en lo que va del año, con mayor incidencia en motos, seguidas por autos, y una notable participación de varones, que son ocho de cada 10 víctimas fatales. Los datos oficiales del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos contaron 103 fallecimientos desde enero hasta septiembre, el último mes analizado por el organismo. Entre octubre y lo que va de noviembre se produjeron otras seis muertes.

El Observatorio perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad toma los datos cargados por los 18 Gabinetes de Accidentología Vial de la Policía provincial en el Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial (SIGISVI).

Según el reporte oficial que difundió el sitio Ahora.com, entre enero y septiembre se registraron en Entre Ríos 628 siniestros viales con personas involucradas, de los cuales 89 fueron fatales. Hubo 103 víctimas mortales en toda la provincia. El informe considera víctima fatal a toda persona que muere en el lugar del hecho o dentro de los 30 días posteriores a consecuencia de las lesiones. Además, se registraron 573 heridos graves.

En el último trimestre actualizado por el Observatorio, julio fue el mes con menor cantidad de siniestros fatales de todo el año (5), con seis víctimas. Agosto tuvo 12 accidentes fatales con 12 personas fallecidas y septiembre 11 siniestros letales con 14 muertes.

La distribución por Departamento muestra que Paraná encabeza la lista anual con 15 siniestros fatales y 19 víctimas. Le siguen Gualeguaychú y Diamante, con 11 víctimas fatales cada uno. En el otro extremo, los departamentos Federal, Feliciano, Gualeguay y Nogoyá sufrieron una víctima en el año cada uno y son los que registraron menos siniestralidad fatal.

Respecto a las características de los hechos fatales, el 39% ocurrió en rutas nacionales, el 23% en rutas provinciales y el 19% en calles urbanas. El tipo de colisión más frecuente fue la colisión entre vehículos, con 57 casos, seguido por salidas de calzada, vuelcos y choques.

La franja horaria no mostró grandes diferencias: el 51% de los siniestros fatales ocurrió durante el día y el 49% durante la noche. En cuanto a los días de la semana, el miércoles concentra el mayor porcentaje de hechos mortales (18%), seguido por el sábado (17%).

El perfil de las víctimas revela que la siniestralidad vial en Entre Ríos tiene un fuerte sesgo de género y afecta principalmente a personas jóvenes. El 85% de quienes fallecieron eran hombres y el grupo etario con mayor incidencia fue el de 25 a 34 años (22% del total). También se destacan los grupos de 45 a 54 años (16%), de 15 a 24, y de 35 a 44, ambos con el 15%.

Por tipo de usuario de la vía pública, los motociclistas constituyen el grupo más afectado, con el 34% de las víctimas fatales. Luego aparecen ocupantes de automóviles (29%), peatones (15%) y ocupantes de camionetas (13%). Los usuarios de transporte de carga, maquinaria y bicicletas representan porcentajes menores dentro del total analizado.

Seis muertes más

El informe oficial del Observatorio abarca hasta el último día de septiembre. Desde entonces se produjeron por lo menos seis fallecimientos más en rutas y calles de la provincia, según consignó Ahora.com.

El 1° de octubre un hombre de 50 años murió atropellado en La Paz por un conductor que se dio a la fuga. El 12 de octubre un hombre de 33 años falleció en Concepción del Uruguay en una colisión contra un auto. La víctima chocó en una moto que le había robado minutos antes a un cadete. El 19 de octubre un hombre de 44 años perdió la vida en un choque contra un auto en la ruta provincial N° 2, cerca de Los Conquistadores (Federación). El 22 de octubre una joven de 15 años murió atropellada por una moto en el barrio Anacleto Medina de Paraná.

En la última semana murieron dos personas. Este miércoles por la madrugada falleció el conductor de un auto, de 28 años, que chocó de frente contra un camión en el acceso a Concepción del Uruguay. El mismo día por la noche un ciclista de 69 años murió atropellado por una camioneta en la ruta 11 cerca de Gualeguay.