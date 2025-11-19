Un camión cayó desde un puente a un arroyo en la autovía 14 y hospitalizaron al conductor

Un camión cargado con arvejas se cayó a un arroyo a la vera de la autovía 14 en Entre Ríos, a unos 45 kilómetros de Concordia. El chofer tuvo que ser hospitalizado.

El accidente ocurrió en la madrugada de este martes, alrededor de las 5.30, en el kilómetro 226 de la Ruta Nacional 14, entre las localidades de Pedernal y Clodomiro Ledesma. Según informaron fuentes policiales, un camión Scania 113 con semirremolque, procedente de la provincia de Córdoba y con destino a Uruguaiana (Brasil), cayó al arroyo Pabón tras impactar contra el guardarrail izquierdo del puente.

Por motivos que aún se investigan, el chofer perdió el control del vehículo y terminó desbarrancando. El conductor, de nacionalidad brasileña, sufrió lesiones leves y fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención.

Intervino personal policial de la comisaría de Calabacilla, informó Ahora.com.