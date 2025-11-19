Vuelve el show de impro "En el acto"

Este show no tiene guion, no tiene plan… y tampoco vergüenza. Así vuelve En el Acto – Impro, la propuesta teatral donde todo se arma en el momento, igual que en la vida misma. Cada función es una nueva aventura: el público propone, las actrices y actores improvisan, y el escenario se convierte en terreno fértil para el humor, la sorpresa y la imaginación sin red.

El elenco promete una noche donde no hay dos escenas iguales, porque todo se construye ahí mismo, frente a los ojos de quienes están en la sala. Y como en toda buena impro, lo inesperado es el verdadero protagonista.

La cita es el viernes 21 de noviembre a las 21.30 en Parientes del Bar, ubicado en la tradicional Feria de Salta y Nogoyá de Paraná. La entrada es libre y la salida a la gorra, para que cada espectador aporte según su experiencia y su bolsillo.

Quienes deseen asegurarse una mesa pueden hacer reservas con Max, que –dicen– ya está practicando la paciencia para atender los mensajes: 3435304045.