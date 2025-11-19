Frigerio anunció el inicio de la obra del camino productivo entre Viale y arroyo El Durazno

El gobernador Rogelio Frigerio anunció que comenzarán los trabajos del camino productivo entre Viale y arroyo El Durazno. Con una inversión que supera los 34.843 millones de pesos, la obra posee una extensión de 64,7 kilómetros.

“En los próximos días se pondrá marcha y dentro de muy poco va a ser también una realidad”, aseguró, tras adelantar que también ya está presupuestado el bacheo de la ruta provincial N°6, que va de Maciá a Tala.

Al respecto, el mandatario definió la obra "como muy importante para un centro neurálgico de la producción entrerriana" y consideró que "salda una deuda pendiente de muchísimo tiempo con uno de los lugares más productivos de la provincia”.

“Con financiamiento de organismos multilaterales de crédito vamos a poder encarar esa obra que está pendiente desde hace muchísimo tiempo. Ya firmamos la adjudicación, así que los próximos días se pondrá en marcha y dentro de muy poco va a ser también una realidad", aseguró.

Por otro lado, sobre el bacheo de la ruta provincial N°6, confirmó que "está en el presupuesto". Esta obra corresponde al bacheo de rutas provinciales, grupo tres, que contempla el tramo que va desde la ruta 12 hasta la 18, y se prevé licitar en 2026.

"Nuestro objetivo es en los cuatro años de gobierno intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales. Hemos avanzado bastante después de un año: un primer año de ordenamiento y de pago de deuda. En 2025 se pudo avanzar en muchas obras viales", remarcó.

"Después de muchísimos años la red vial de la provincia está destruida, y teníamos la obligación y la responsabilidad de reconstruirla y estamos en eso. Tengo 25 meses todavía de tiempo para cumplir con ese objetivo", insistió tras precisar que será "de la mano también de la asistencia de fondos vinculados con organismos multilaterales".

Finalmente, el gobernador aseguró que se está "trabajando, incluso también con el gobierno nacional, para que haga lo propio con las rutas nacionales. Que termine la 12, la 18 y que en pocos días esperemos empiecen las obras en la autovía 14, trascendente para nuestra provincia, pero también para el Mercosur", concluyó.

Detalles sobre camino Viale-Arroyo El Durazno

La obra se licitó en el marco del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo de la Provincia de Entre Ríos, financiado mediante el Préstamo CFA12418, firmado entre la Provincia de Entre Ríos y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) el 28 de octubre de 2024, ejecutado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). La obra posee una extensión de 64,7 kilómetros y prevé una inversión superior a los 34.843 millones de pesos.