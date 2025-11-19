Atento Patronato: Alan Bonansea está en la mira de Deportivo Cali

El delantero tiene contrato hasta el 31 de diciembre y posaron sus ojos en él varios equipos.

El futbolista Alan Bonansea, goleador de Patronato en la última temporada de la Primera Nacional, está en la mira de Deportivo Cali de Colombia. El delantero de Villa Gobernador Gálvez, de 29 años, tiene contrato con el equipo paranaense hasta el 31 de diciembre de 2025 y su renovación es una de las prioridades que anunció la flamante comisión directiva.

Bonansea, autor de 11 goles en la última temporada de la Primera Nacional, cuenta con experiencia en el exterior con pasos por Croacia y Ecuador, pero además es pretendido por otros clubes de la Argentina.

A lo largo de su carrera, el santafesino surgido en Lanús anotó 40 tantos y brindó 9 asistencias, al cabo de 183 partidos oficiales. En el Santo se convirtió en uno de los referentes, luego de un año y medio en el plantel profesional.

Antes de su llegada al equipo entrerriano, el santafesino jugó en Almagro, Mitre de Santiago del Estero, Atlético de Rafaela, Rosario Central, Lokomotiva (Croacia), Chacarita Juniors, Mushuc Runa (Ecuador), Santamarina de Tandil, Albion (Uruguay) y Estudiantes de Río Cuarto.

El interés de Deportivo Cali fue revelado por el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter). Y no solamente Bonansea estaría en el radar del equipo colombiano, sino también el mediocampista Juan Requena (26 años), actualmente en Deportivo Táchira de Venezuela.