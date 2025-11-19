El entrerriano Emliano Stang irá a Salta por la corona del TC 2000

El piloto entrerriano Emiliano Stang es uno de los tres pilotos que buscará la corona en el 46° Campeonato Argentino de TC2000. En el “Gran Premio Salta” del próximo 22 y 23 de noviembre, con epicentro en el autódromo “Martín Miguel de Güemes”, el oriundo de Crespo es uno de los que tienen chances de ser campeón, junto a su compañero del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, Matías Rossi, y Franco Vivian, del YPF ELAION AURO Proracing.

Cualquiera de los 3 pilotos hará historia ya que le darán al nuevo vehículo SUV de 500 hp de potencia el primer título en el Turismo Competición 2000. En el caso de Stang (Toyota Corolla Cross GR-S) suma 155 puntos en el torneo y es el máximo ganador del año con 3 triunfos: se impuso en Oberá (Fecha 1), en Buenos Aires (Fecha 2) y en Concordia (Fecha 4).

El piloto de Crespo logró otros 4 podios en finales: fue 2º en 9 de Julio (Fecha 5), en General Roca (Fecha 6), en la 19° Edición 200 Km de Buenos Aires con Antonino García (Fecha 8) y en Mercedes, Uruguay (Fecha 10). El subcampeón argentino de Fórmula Nacional 2022 y 2023, en su segunda temporada en el TC2000, va por su primera corona.

Sin embargo, el líder del certamen es Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S) y tiene 187 puntos producto de las dos victorias que consiguió en 10 finales: ganó en General Roca, Río Negro (Fecha 6) y en la 19° Edición de los 200 Km de Buenos Aires junto al uruguayo Santiago Urrutia (Fecha 8). Además, logró otros 5 podios: fue 2º en Oberá (Fecha 1), en Rosario (Fecha 3) y en Corcordia (Fecha 4). Luego terminó 3º en Buenos Aires (Fecha 2) y en Mercedes, Uruguay (Fecha 10).

El Granadero obtuvo 3 pole poles: en Oberá (Fecha 1), en Buenos Aires (Fecha 2) y en Mercedes, Uruguay (Fecha 10). El piloto de Del Viso va por su sexto título argentino de TC2000, en el caso que lo logre, quedará a uno de alcanzar al máximo campeón de la historia de la categoría que es Juan María Traverso con 7.

El tercero en el campeonato es Franco Vivian (Chevrolet Tracker) y a falta de 2 fechas para el final, va por la hazaña. El piloto de Capital Federal tiene 132 puntos gracias a la victoria que consiguió en 9 de Julio (Fecha 5) y los otros 3 podios que alcanzó en las 10 finales disputadas hasta el momento: terminó 2º en Buenos Aires (Fecha 2) y 3º en Rosario (Fecha 3) y en la 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires con Rafael Morgenstern (Fecha 8). Logró 2 poles: en Rosario (Fecha 3) y en General Roca, Río Negro (Fecha 7). Al igual que Stang, Vivian va por su primer título en el TC2000.

Las principales posiciones del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, ya sin chances de pelear por el título, las completan: Leonel Pernía (Honda ZR-V #1 – Honda YPF Racing) con 110, Franco Morillo (Chevrolet Cruze #64 – Proracing) con 104, Marcelo Ciarrocchi (Toyota Corolla #25 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA 2) con 95, Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport) con 82, Facundo Aldrighetti (Chevrolet Tracker #83 – YPF ELAION AURO Proracing) con 69, Tiago Pernía (Honda ZR-V #85 – Honda YPF Racing) con 52 y Matías Capurro (Toyota Corolla Cross #99 – Corsi Sport 2) con 38.