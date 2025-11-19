“Tan malo el arbitraje argentino no es”, disparó Claudio ‘Chiqui’ Tapia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, defendió al arbitraje albiceleste y aseguró que “tan malo no es”. Las declaraciones del dirigente se dieron tras las escandalosas clasificaciones de Deportivo Madryn a la final de la Primera Nacional y de Barracas Central a los playoffs del Torneo Clausura.

“Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos, parece que siempre se pierden porque el árbitro se equivocó. A veces hay que ponerse en el lugar de cada uno. Uno que ve todos los partidos sabe que por ahí hay algún error humano que los medios dejan pasar por alto y no lo muestran. Tan malo el arbitraje argentino no es”, consideró.

“Siempre está la sugestión. Siempre existió, desde (Julio Humberto) Grondona con Arsenal. Dicen de Riestra, que estuvo 25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? También que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Perdió y San Martín descendió”, agregó.

Por último, Tapia afirmó: “Sabemos que también hay errores que son humanos, que cuentan de fracciones de segundo, y que el hincha los ve como algo que perjudica al otro, y siempre se toman de la misma manera. No siempre es culpa del árbitro, porque cuando un equipo pierde es porque el otro lo supera. Seguramente haya errores arbitrales y nosotros trabajamos para corregirlos”.