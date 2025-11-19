Fútbol: Peñarol sorprendió a Patronato en la penúltima fecha del Clausura

Peñarol sorprendió al líder Patronato al ganarle por 2 a 1 en el marco de la 14ª y penúltima fecha de la Copa Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol, disputada este miércoles debido a la lluvia del fin de semana.

En el estadio Aníbal Giusti, el Tricolor se impuso con goles Agustín Insaurralde y Mauro López; para el Rojinegro descontó Valentín Herlein. El equipo de Marcelo Candia y Leonardo Ferrero terminó con 10 hombres por la expulsión de Gaetano Motta.

Por su parte, Neuquén goleó 3 a 0 a San Benito en el estadio Luis Renaud gracias a las conquistas de Juan Ignacio Gómez, Esteban Rodríguez y Federico Sangoy. Con este triunfo, el Pingüi se transformó en el flamante escolta de Patronato.

Además, Belgrano superó a Palermo por la mínima expresión en el estadio Carlos Frederick de Don Bosco, donde el Mondonguero ofició de anfitrión. Julio Mitre, en contra de su propia valla, anotó la única diferencia de este pleito

En barrio Corrales, Universitario y Don Bosco protagonizaron un emotivo encuentro al igualar 2 a 2. Lucas Fontana y Leonardo Maguna fueron los goleadores de la U, que finalizó con 10 por la roja a Maguna; Alejo Albarracín e Isaías Schneider convirtieron para el Salesiano.

En La Floresta, Sportivo Urquiza y Atlético Paraná empataron 1 a 1. La V Azulada se adelantó en el marcador gracias al gol convertido por Ismael Ortiz. El Gato, que concluyó el juego con un hombre menos por la expulsión de Gerónimo Quintana, empató por intermedio de Félix Luque.

En Jorge Newbery y Zanni, Argentino Juniorsy Los Toritos igualaron 2 a 2. Camioneros tuvo fecha libre, consigna Uno.

Las posiciones: Patronato 32; Atlético Neuquén 26; Peñarol y Don Bosco 25; Sportivo Urquiza y Belgrano 20: Instituto 19; Atlético Paraná 17; Oro Verde, Argentino 16; Camioneros 15; Universitario 13; Palermo 12; San Benito 9; Los Toritos 2.