Echagüe lanza su Colonia de Vacaciones

La propuesta está destinada para niños y niñas de 4 a 13 años, sean socios o no de la institución.

El Atlético Echagüe Club pone en marcha una nueva edición de su Colonia de Vacaciones, una propuesta tradicional que ofrece un espacio seguro, divertido y formativo para las infancias.

La iniciativa está destinada a niñas y niños de entre 4 y 13 años, sean o no socios de la institución, y se desarrollará en las instalaciones de la sede ubicada en 25 de Mayo 555.

La Colonia tendrá una duración de poco más de dos meses, desde el 9 de diciembre hasta el 13 de febrero, bajo la coordinación del profesor Carlos Caio Reinoso.

Quienes asistan podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades recreativas y deportivas, con juegos en la pileta, natación y propuestas vinculadas a diferentes disciplinas, fomentando el movimiento, la integración y el aprendizaje.

Además, desde la coordinación se informa que el miércoles 4 de diciembre, a las 20 horas en el quincho del club, se realizará la reunión de padres para brindar detalles del funcionamiento, lineamientos generales y responder todas las inquietudes.

Para más consultas y preinscripción, pueden comunicarse a los teléfonos: 3434649803 (Profe Caio) y 3436219585 (Profe Eugenia).