Furor por "Emboscada": 800 personas colmaron la sala y 600 no pudieron ingresar

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) vivió este jueves una de las jornadas más impactantes desde su creación. La proyección de "Emboscada", el nuevo largometraje dirigido por Mauro Bedendo, convocó a más de 800 personas que colmaron por completo la capacidad del Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. La demanda superó cualquier previsión: otras 600 personas quedaron afuera, sin poder ingresar debido al límite del espacio.

La multitud que se acercó al CPC marcó un antes y un después en la historia del Festival. En sus siete ediciones, nunca se había registrado una convocatoria tan masiva para una película.

El director artístico del Ficer, Eduardo Crespo, destacó la magnitud del acontecimiento:“Lo que vivimos hoy es extraordinario. Ver más de 800 personas adentro y cientos más que no pudieron entrar demuestra el enorme crecimiento del Ficer y el vínculo cada vez más fuerte entre el público entrerriano y el cine. Esta edición está siendo un éxito rotundo”.

Un día a sala llena

La explosión de público no se limitó solo a la función de Emboscada. Todas las funciones del día agotaron su capacidad, reafirmando la tendencia de una edición récord en materia de asistencia. Con salas repletas desde la mañana hasta la noche, el séptimo Ficer se consolida como la edición de mayor convocatoria desde su inicio, destacándose como uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.

"Roly" Serrano y Osvaldo Laport, protagonistas de "Emboscada", participaron del estreno en Paraná.

"Emboscada": cine entrerriano y federal

"Es un gusto hacer cine entrerriano y federal", afirmaron los productores de "Emboscada", una comedia dramática dirigida por Mauro Bedendo, que está dejando una fuerte impresión en los espectadores y en los cineastas locales.

El esperado estreno contó con la presencia de Osvaldo Laport y “Roly” Serrano, dos figuras destacadas del cine argentino que compartieron la velada con el público, generando un clima de celebración y cercanía que acompañó este hito del Ficer.