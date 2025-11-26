La AFA definió el cronograma para los cuartos de final del Torneo Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este miércoles el cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. La actividad comenzará el sábado con un partido y se extenderá hasta el lunes. En cada cruce serán locales los equipos mejor ubicados en la fase regular.

Abrirán el telón de esta instancia Central Córdoba de Santiago del Estero (4to de la Zona A) y Estudiantes de La Plata (8º A), el sábado 29 de noviembre, a partir de las 21.30.

El domingo, desde las 18.30, la acción seguirá en La Bombonera con Boca (1º A) frente a Argentinos Juniors (8ª A).

El lunes completarán las llaves dos partidos: Barracas Central (6º A) – Gimnasia La Plata (7º B) en el estadio Claudio Tapia, a las 17. Desde las 21.30, Racing (3º A) recibirá en el Cilindro al ganador de Lanús (2º B) o Tigre (7º A), que jugarán este lunes.

La AFA informó que en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.

Sábado 29 de noviembre

21.30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A)

Domingo 30 de noviembre

18.30 Boca (1A) – Argentinos (5A)

Lunes 1 de diciembre

17 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B)21.30 Racing (3A) – Lanús (2B) o Tigre (7A)