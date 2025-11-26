Concurso para las Secretarías de Juzgados Civil y Comercial 2 y 6 de Paraná: se presentaron 73 personas

Setenta y tres personas se presentaron para rendir la primera etapa del concurso destinado a cubrir las vacantes en las Secretarías de los Juzgados Civil y Comercial Nº 2 y 6 de Paraná.

Este miércoles se desarrolló la primera parte de la prueba de oposición, con carácter eliminatorio, que consistió en una evaluación por sistema de selección múltiple con la modalidad “verdadero – falso”.

Quienes superen esta etapa quedarán habilitados para realizar una segunda instancia evaluadora de conocimientos, que será la redacción de proyectos de informe de Secretaría; de providencias o de una resolución; y en la búsqueda de jurisprudencia en el sistema de búsqueda del Superior Tribunal de Justicia.

Luego se establecerá un orden de mérito, con la evaluación de los antecedentes presentados por los concursantes.

La inscripción se realizó a través de un formulario digital al que se pudo acceder mediante un link publicado en la Página Web del Poder Judicial de Entre Ríos.

El Tribunal Examinador está integrado por Silvina Andrea Rufanacht, Gabriela Rosana Sione, y Martín Luis Furman, jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 6, 2 y 7 respectivamente, todos de la ciudad de Paraná y la Secretaría del concurso está a cargo de Lucila del Huerto Cerini, Secretaria del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de esta capital.