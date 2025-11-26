La Beriso dará un show este sábado en el estadio del Club Echagüe

La Beriso volverá a presentarse en la ciudad de Paraná este sábado 29 de noviembre, en un recital previsto para las 21:30 en el estadio del Club Echagüe, ubicado en 25 de Mayo 555. El concierto forma parte de la nueva etapa de giras del grupo que continúa recorriendo el país con su extenso repertorio construido a lo largo de más de dos décadas. El objetivo de esta presentación es volver a encontrarse con el público entrerriano y ofrecer un show que repase las etapas destacadas de una trayectoria que mantuvo a la banda en la escena del rock nacional.

El grupo se formó en la localidad bonaerense de Carlos Casares en 2001 y desde sus inicios mantiene una manera de trabajo particular, basada en la producción independiente de sus discos, incluso cuando su crecimiento artístico los llevó a escenarios masivos y a firmar contratos con sellos discográficos internacionales.

Desde sus comienzos, La Beriso sostuvo su vínculo con el rock barrial. Una parte importante del contenido de sus canciones fue atravesada por la experiencia personal de su vocalista, Rolando Sartorio, quien manifestó en distintas oportunidades que algunas composiciones reflejaban el dolor por la pérdida de sus hermanas.

En su recorrido, la banda participó de distintos festivales nacionales, entre ellos Federación Rock en Entre Ríos y el Bombardeo del Demo en 2005, además de numerosas giras por el país. Su cuarto disco, Atrapando Sueños, tuvo su presentación oficial en el Teatro Flores en 2011 y dio lugar a una serie de conciertos que los llevó a llenar por primera vez un microestadio en 2012, en la sede del Club Argentino de Quilmes. Con el paso de los años, la presencia de La Beriso se consolidó en escenarios de mayor escala, incluyendo el Auditorio Sur, el CCP de Luján, y una llegada masiva al Luna Park de Buenos Aires, donde grabaron el álbum en vivo Vivo por la Gloria.

El crecimiento continuó con participaciones reiteradas en Cosquín Rock entre 2014 y 2017, presentaciones en el Microestadio Malvinas Argentinas, un concierto en Montevideo y una proyección internacional más amplia. En 2015, ofrecieron un recital ante más de 40.000 personas en el Estadio Único de La Plata, donde también registraron un DVD en vivo. Su presencia incluso llegó a funcionar como antesala en los recitales de The Rolling Stones en La Plata, en febrero de 2016, durante su visita al país. Ese mismo año, lanzaron Pecado Capital, un álbum de estudio que alcanzó certificación de disco de oro.

Entradas:

El valor para platea alta en preventa es de $70.000; para sector campo y tribuna, la preventa 3 tiene un costo de $50.000; y las entradas generales tienen un costo de $80.000.

Disponibles en Platea Vip.