El concordiense Matías González ganó el primer premio en cuento del Fondo Nacional de las Artes

El Fondo Nacional de las Artes otorgó los premios a la creación literaria a través de su Concurso de Letras, que es un galardón muy codiciado en el ámbito de las letras argentinas. Y el ganador fue el escritor Matías González oriundo de Concordia, quien obtuvo el Primer Premio en Cuento con su obra La aventura burocrática. El libro consta de 13 cuentos. El jurado ponderó "los personajes complejos, las tramas enredadas, los remates inesperados y contundentes […] y la prosa puntillosa y precisa; efectiva pero, no por eso, efectista”.

El Fondo Nacional de las Artes al dar a conocer a los ganadores del concurso de letras en las categorías de novela, poesía, cuento y ensayo/no ficción, reveló que se recibieron 1700 obras inéditas desde diferentes provincias, doscientas más que en 2024.

Entre los galardones que Matías González cuenta en su haber se destacan el Premio Fray Mocho, máxima distinción literaria de la provincia, por su libro La mitad sin uno (2013).

El premio Accésit Alba Narrativa 2014, por su novela El último libro, presentada en la Feria Internacional de La Habana y editada por la Editorial Nacional de Cuba. Y su novela La guerra de los árboles fue finalista del III Concurso de Narrativa Eugenio Cambaceres 2012.

