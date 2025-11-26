Ya se definió el tribunal que resolverá la apelación de la familia de "Ramoncito" Segovia

La vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Matilde Federik resolverá el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal al rechazo dispuesto por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl al pedido de imponer una medida de seguridad al último imputado que fue sobreseído por el crimen de Ramón Segovia, un chico de 13 años, hecho ocurrido en 2020 en Hernandarias.

Las fiscales Patricia Yedro y Paola Farinó habína pedido la internación de Luis Aníbal Roldán en un centro de atención en salud mental, postulación que el juez Ruhl rechazó. Fue entonces que el Ministerio Público Fiscal recurrió esa decisión y la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata hizo lugar a la petición. En el caso debía intervenir el juez de juicio Santiago Brugo, pero fue excusado en función de que había intervenido en la tramitación del caso en su rol de fiscal.

Como informó Entre Ríos Ahora, la jueza Barbagelata concedió recurso de apelación planteado por el Ministerio Público Fisal y ahora el Tribunal de Juicios y Apelaciones evaluará la decisión adoptada por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, quien dictó el sobreseimiento del único imputado por el crimen de Ramón Sergovia, de 13 años, ocurrido en 2020 en Hernandarias.

La magistrada hizo lugar a la apelación presentada por las fiscales Paola Farinó y Patricia Yedro a la resolución que dictó el martes 18 del actual el juez Ruhl. "Que del control de admisibilidad efectuado, surge que el recurso de apelación interpuesto por las Sras. fiscales Dras. Paola Farinó y Patricia Yedro, se encuentra en término y debidamente motivado (…), y que la resolución atacada resulta impugnable por el remedio procesal articulado en tanto dispuso no hacer lugar a la medida de seguridad interesada por la parte recurrente".

Conjuntamente con la resolución de sobreseimiento, el juez Ruhl se opuso a una petición de custodia especial que derivaría en la internación compulsiva de Roldán en una institución para enfermos mentales. El argumento principal esgrimido por el magistrado fue que «no se podía someter a encierro a una persona que no había sido juzgada y responsabilizada por un acto reprochable penalmente».

Ese rechazo del juez fue apelado por el Ministerio Público Fiscal, y la decisión será revisada ahora por el Tribunal de Juicios y Apelaciones.

“Entendemos que la resolución de S.S mediante la cual dispone el sobreseimiento del imputado Luis Anibal Roldan por incapacidad de culpabilidad (…) y rechaza la aplicación de la medida de seguridad que fuera instada por este Ministerio Público Fiscal, disponiendo que sea el Ministerio Público de la Defensa quien gestione la solución terapéutica adecuada; causa gravamen irreparable. Ello en cuanto priva a esta parte de la posibilidad de hacer uso de un instituto previsto por la legislación de fondo que tiene por finalidad brindar un tratamiento adecuado al imputado y proteger a la sociedad”, dice el escrito que presentó la fiscal Farinó.

Y agrega: “Si bien entendimos que correspondía dictar el sobreseimiento de Roldan (…), consideramos que la denegatoria de aplicarle una medida de seguridad encierra un déficit interpretativo en lo que respecta a los presupuestos exigidos por nuestro catálogo represivo para disponer la misma”.

Dijo que al pedir Fiscalía la remisión a juicio de la causa “entendió que la evidencia permitía tener por acreditado tanto la materialidad del hecho atribuido a Roldan como su intervención en carácter de autor”. Luego, postuló que le asiste razón al juez Ruhl al sostener que “Roldán se encuentra imposibilitado de estar en juicio a tenor de lo dictaminado por las profesionales, sin embargo no podemos soslayar que estas mismas destacan que ´se trata de un sujeto que encuentra dificultades significativas para relacionarse con los demás desde un plano interaccional activo. También se advierten dificultades en la expresión y manejo emocional, con precariedad de recursos simbólicos y en los mecanismos defensivos para la regulación emocional. Predomina el control rígido de impulsos por ansiedad de desestructuración. Se observa una constitución psíquica lábil con pobre control de impulsos desborde que pueden devenir en reacciones expansivo- agresivas y dificultad para establecer un límite al impulso motor cuanto éste ha iniciado´”.

“Estas características de su personalidad, teniendo en cuenta el hecho que se le endilgara, permiten hacer una prognosis de peligrosidad que justifica la aplicación de la medida solicitada. En base a tales consideraciones, entendemos que la única manera de garantizar la protección, no sólo de la persona de Luis Roldan sino de terceros, es a través de una medida seguridad precisa y determinada en el tiempo, que pueda ser controlada y asegurada judicialmente en su ejecución; la que claramente no puede ser sustituida por un tratamiento tutelar, cuyo control esté exclusivamente a cargo del Ministerio de la Defensa”, sostuvo.

La causa

El caso tiene largo tratamiento en la Justicia. Las fiscales Patricia Yedro y Parola Farinó elevaron el pedido de remisión a juicio de la causa que investiga el crimen de Ramón Grandoli, un niño de 13 años quien fue visto por última vez el 28 de febrero de 2020 y cuyo cuerpo, desmembrado, fue encontrado 14 días después en cercanía de la casa de sus primos, Luis, Hugo y Walter Roldán.

Gabino Grandoli, el papá del chico, recién formalizó la denuncia en la Comisaría de Hernandarias, donde ocurrió el asesinato, el 4 de marzo. La Fiscalía cerró la investigación con un pedido de 18 años de cárcel para Luis Roldán, un hombre de 32 años que, según la pericia psiquiátrica, tiene retraso madurativo.

Los abogados querellantes Pedro Fontanetto y Germán Palomeque, que representan a la familia del niño, acompañaron el pedido fiscal, aunque se diferenciaron en el pedido de condena: solicitaron 20 años de cárcel. "De igual manera, se advertirá en el debate, que la conducta del imputado no resultó de ningún modo justificado, o amparado bajo regla alguna de permisión", sostienen. Y aseguran los querellantes que "se ventilarán en juicio, habrá indicios vehementes que permitirían arribar a la certeza positiva sobre la configuración del injusto y la respectiva condena por la figura penal indicada. Por todo ello, resulta procedente peticionar la elevación de causa a juicio".

La imputación fiscal dice: "Con posterioridad a las 17 del día 28 de febrero de 2020, en cercanías de su vivienda, ubicada a 7 km al sur de la ruta provincial Nº 7 de la localidad de Hernandarias, Luis Anibal Roldan utilizando un cuchillo forjado en acero de doble filo, con una hoja de 400 mm de largo y un ancho máximo de 28 mm, con la leyenda ´USA Stainless Steel´dio muerte al niño Ramón Ernesto Grandoli, de 13 años de edad, asestándole puntazos en la zona del cuello, provocándole nueve cortes en la clavícula derecha y un corte o incisión en la séptima vértebra cervical, ocasionándole lesiones que produjeron su deceso".

Los hermanos Luis y Hugo Roldán estuvieron internados al inicio de la investigación penal en la Colonia de Salud Mental de Diamante. Cuando se les dio el alta médica y la Justicia avaló esa decisión, los dos salieron del edificio de Tribunales, y según una crónica de diario Uno, ambos deambularon por la ciudad en busca de ayuda para costearse los pasajes de regreso a Hernandarias. Una vez que se los notificó del alta médica, los jóvenes se retiraron caminando de los tribunales de Paraná. Fueron hasta el edificio de LT 14, donde solicitaron ayuda para poder llegar a Hernandarias. Desde la radio, informaron sobre lo sucedido a la policía que se habría comprometido a gestionar la intervención de Acción Social para que los primos de Ramoncito pueden volver a su localidad de origen, cuenta la crónica.

De los tres hermanos, sólo Luis quedó ligado al proceso. Un informe pericial firmado por la médica psiquiatra Janet Schaumburg y la psicóloga Aranzazú Ormache sobre Luis Roldán "surge que refiere cobrar una pensión por invalidez que asocia espontáneamente a patología digestiva y que habría sido tramitada en Paraná; se presenta vigil y orientado globalmente; no se consignan alteraciones en la sensopercepción (alucinaciones) ni del pensamiento (delirios); se logra entablar una conversación más o menos fluida y se logra comprensión esencial para continuar el diálogo; se advierte un retraso de tipo madurativo (la edad cronológica no se condice con lo esperado para su desarrollo evolutivo); las facultades de atención, memoria, concentración, volición, imaginación, etc. se encuentran disminuidas en cuanto a su calidad pero conservadas en términos generales".

"El presente requerimiento se funda en el examen de las evidencias colectadas a lo largo de la investigación penal preparatoria las cuales permiten concluir que se encuentran debidamente acreditadas tanto la existencia material del injusto como la vinculación de Luis Roldán en el mismo", afirman las fiscales Yedro y Farinó. "Así -agregan- la materialidad se encuentra acreditada con el inicio de las actuaciones llevadas a cabo por personal de Comisaría de Hernandarias con motivo de la denuncia que realizara ante dicha dependencia el padre del niño Ramón Grandoli -Gabino Grandoli-, dando cuenta que hacía varios días que no veía a su hijo, quien se había ido a la casa de la familia Roldan, hacía aproximadamente diez días y que cuando preguntó allí por él, le habían manifestado que se había ido, desconociendo su paradero".

Entendieron en el curso de la pesquisa que resultó de "suma importancia" el resultado del allanamiento practicado a la vivienda de Roldán el 9 de marzo de 2020 con asistencia de un perro adiestrado en un excusado en la vivienda. "A raíz de la actitud del animal, el funcionario José Luis Luna decidió introducir un alambre y encontró ocultos una bolsa de nylon color negro conteniendo una riñonera color negra que en el interior poseía un arma de fuego tipo revolver marca ´Bagual´, calibre .22, color gris con empuñadura negra, serie Nº 225306 con cartuchería; una bolsa que contenía un proyectil cal. 9, un proyectil cal. 32, un proyectil cal. 22 y restos de caucho quemado; y otra bolsa conteniendo una faca color gris plata con la inscripción ´USA Satinless Steel´con vaina de cuero color marrón".

Luego de ese allanamiento, se intensificaron las tareas de rastrillaje en la zona, "localizando restos óseos, a 400 metros de la vivienda de Luis Roldan, que con los exámenes genéticos practicados por parte del Dr. Gustavo Martinez, pudo establecerse corresponden a Ramón Grandoli. El minucioso y exhaustivo examen realizado por distintos profesionales permitió demostrar que uno de los huesos hallados correspondía a la clavícula derecha y que presentaba nueve cortes, corroborando también que la séptima vértebra del cadáver, hallada en el lugar, presentaba un corte o incisión", detallan las fiscales.

Luego, señalan: "En lo que respecta a la vinculación subjetiva de Luis Roldan en el evento que se le incrimina, entendemos que la misma se sustenta en las siguientes consideraciones: a) tal como expresara el padre del niño, diez días antes a su desaparición fue retirado de su domicilio por Luis, Hugo y Ester Roldan quienes llegaron en motocicleta a buscarlo para llevarlo al campo de Delia Roldan con el fin de que los ayudara a hacer escobas para vender; b) conforme a lo relato por Jacinto Raúl Goody, Nico Paez, Milagros Villalba Maidana y Luisa Angélica Goody, la última vez que Ramón Grandoli fue visto con vida fue el dia 28/2/2020, en compañía de Luis Roldan a bordo de una motocicleta conducida por éste último; no siendo un dato menor que la data de muerte del niño coincide temporalmente con dicha fecha; c) los restos óseos del niño fueron hallados a tan solo 400 metros de la vivienda de Luis Roldan, lugar donde además, como ha sido acreditado con las conclusiones de los peritos intervinientes ´surge que el cuerpo completo estuvo presente en el sitio durante todo el proceso de descomposición cadavérica´; d) en el escusado de la vivienda de Luis Roldan fueron halladas, además de un arma de fuego, un arma blanca que podría haber sido la utilizada para darle muerte al niño Grandoli; elementos que conforme lo expresado por el comisario José Luis Luna permiten suponer que habían sido recientemente colocados en el sitio, con el claro propósito de ocultarlos".

Y concluyen: "Las evidencias indiciarias precedentemente detalladas nos llevan a sostener que hasta el día de su desaparición -28/2/2020-, el niño Ramón Grandoli convivió con integrantes de la familia Roldan y que la última vez que fue visto con vida estaba con Luis Roldan, lo que sustenta la hipótesis fiscal sobre su intervención en el hecho que se le atribuye en calidad de autor".