Básquet: Rocamora tiene días y posibles sedes para la continuidad de la Liga Femenina

El Rojo jugará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alguno de los cuadrangulares de la Conferencia Sur.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay conoció este miércoles posibles rivales para los cuadrangulares clasificatorios de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. SI bien aún no se cerró la fase regular del Apertura 2025 y varias posiciones deben definirse, el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) oficializó días y sedes para la continuidad del certamen en sus conferencias Sur y Norte.

El Talar y Obras Basket, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), son los posibles destinos de Rocamora para cerrar el año, pero eso dependerá de su posición final en el Sur. Si el equipo uruguayense finaliza quinto –posición que pelea con Unión Florida – integrará el Grupo A junto a El Talar, Beraztegui y El Biguá; pero si termina sexto integrará el Grupo B, junto a Obras, Ferro Carril Oeste e Independiente de Neuquén. En cualquier caso, el Rojo deberá competir del 3 al 8 de diciembre.

Cabe recordar que en esta primera instancia de postemporada participarán todos los equipos ubicados del 1° al 8° puesto de la etapa regular de cada conferencia. Los conjuntos que finalizaron en 9° en la fase quedaron automáticamente fuera de competencia.

Los clasificados se reordenarán en dos Cuadrangulares por Conferencia, con sedes asignadas a los primeros y segundos de cada zona y con un formato de todos contra todos dentro de cada grupo.

La acción comenzará el miércoles 3 de diciembre y se extenderá hasta el lunes 8, con las localías adjudicadas a El Talar, Instituto, Obras Basket y Chañares. Los dos mejores de cada Cuadrangular avanzarán al Cuadrangular Semifinal, mientras que los otros dos equipos concluirán su participación en el certamen.

Conferencia Sur

El Grupo A se disputará en el Estadio Roberto Contini del 3 al 5 de diciembre, con la presencia de El Talar, Berazategui, Rocamora/Unión Florida y El Biguá. El Grupo B tendrá como sede el Templo del Rock y reunirá, del 6 al 8 de diciembre, a Obras Basket, Ferro Carril Oeste, Unión Florida/Rocamora e Independiente de Neuquén.

Grupo A: 1°, 4°, 5° y 8° de la Fase Regular.

Grupo B: 2°, 3°, 6° y 7° de la Fase Regular.

Conferencia Norte

El Grupo A se llevará a cabo en el Ángel Sandrín los días 5, 6 y 7 de diciembre, con Instituto, Hindú/Unión Deportiva San José, Náutico/Quimsa/Gorriones y Fusión Riojana. El Grupo B también se jugará del 5 al 7 de diciembre en el Estadio Ubaldo Adélico Goya, con Chañares, Hindú/Unión Deportiva San José y Náutico/Quimsa/Gorriones.

Grupo A: 1°, 4°, 5° y 8° de la Fase Regular.

Grupo B: 2°, 3°, 6° y 7° de la Fase Regular.

Fuente: AdC