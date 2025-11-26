Detienen en Victoria a un hombre con pedido de captura vigente por el hurto de un auto en Neuquén

Un hombre de 39 años con pedido de captura nacional fue detenido este miércoles por la mañana en Victoria, durante un operativo de identificación realizado por personal de la Sección 911 y Video Vigilancia.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 11:00 en la zona del Cuarto Cuartel, específicamente en la intersección de Güemes y Yatay, donde los efectivos advirtieron la presencia de un individuo desconocido y procedieron a su identificación. Debido a la falta de documentación clara y a su actitud dubitativa, el hombre —domiciliado en la provincia de Neuquén— fue trasladado a la Jefatura Departamental para completar la verificación de datos.

Una vez consultado el sistema nacional de requerimientos judiciales, se confirmó que sobre el sujeto pesaba un pedido de captura vigente desde el 14 de mayo de 2025, emitido por el Juzgado de Garantías de Neuquén, por el delito de hurto de vehículo.

Frente a esta situación, el detenido fue puesto de inmediato a disposición del juzgado requirente, que dispuso notificarlo formalmente para que comparezca ante los estrados judiciales en esa provincia y regularice su situación procesal.