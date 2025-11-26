Llega una nueva edición del ciclo La Noche de las Ciudades

Este sábado 29 de noviembre a las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de julio y Carbó) de Paraná se realizará una nueva edición del ciclo La Noche de las Ciudades. Participarán San Salvador, Santa Elena y Piedras Blancas.

Se invita al público a disfrutar de una noche de cultura federal y entrerriana. Habrá stands de artesanías y productos regionales, muestras artísticas, danza y música en vivo.

El objetivo es vincular a gestores, instituciones y organizaciones de la sociedad. Al mismo tiempo se pretende incentivar la presencia de actividades, acciones y hacedores culturales de toda la provincia, garantizando una oferta atractiva para ser apreciada por el público en general.

Ya han participado, en distintas noches: Villa Elisa, Ramírez, Islas del Ibicuy, Ubajay, Villa del Rosario, Mansilla, San Benito, Maciá, Urdinarrain, Diamante, Chajarí, Rosario del Tala, Pueblo General Belgrano, María Grande y Pueblo Brugo, entre otras localidades.

La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! (Cultura Activa), un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, desarrolla en toda la provincia.

La entrada será libre y gratuita.