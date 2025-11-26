Rugby: Entre Ríos ya tiene plantel para el Seven de la República

Entre Ríos ya tiene plantel para el Seven de la República a disputarse este fin de semana en Paraná.

El representativo de la Unión Entrerriana de Rugby (UER)oficializó el equipo que afrontará la 41º Seven de la República en Paraná 2025. El certamen se disputará este fin de semana en distintos escenarios de la capital entrerriana: El Plumazo, La Tortuguita y El Yarará.

En la fase clasificatoria, el elenco dueño de casa tendrá que enfrentarse en su grupo a Cuyo, Misiones y Salta.

El plantel de la UER

En cuanto a la programación, en la primera ronda la UER jugará el sábado a las 11 ante los cuyanos (Plumazo), a las 18 enfrentará a los misioneros (Tortuguita) y dos horas más tarde hará lo propio ante los salteños (Plumazo).