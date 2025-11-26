Emiliano Stang: “Hay que hacer excelentes qualy y carrera para seguir con chances”

El crespense marcha segundo en el TC2000, pero se mostró cauto de cara al Premio Coronación.

Luego de ganar el pasado fin de semana en Salta, el crespense Emiliano Stang habló de sus posibilidades de lograr el título en el Turismo Competición 2000. Y si bien festejó en lo más alto del podio en el autódromo Martín Miguel de Güemes y haber recortado a 17 puntos la diferencia con el líder y compañero de equipo, Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing), se mostró expectante para la definición del 21 de diciembre.

“Seguimos no tan cerca en puntos, pero igualmente la chance está. Hay que descontar bastante, hay que hacer una excelente qualy y una excelente carrera para seguir con chances ahora en la última”, comentó el piloto que conduce un Toyota Corolla Cross.

“En la última fecha necesitamos hacer la pole o segundo como malo, si Matías (Rossi) no hace la pole. Porque si me hace cuatro puntos de diferencia ya se define el campeonato el sábado”, completó en diálogo con Carburando.

Sobre su futuro en el equipo y en la categoría, Stang explicó que aun no tiene novedades: “Realmente no hubo muchas charlas, es lo que pasó. Tuvimos una charla pero muy por arriba, todavía no hay nada confirmado ni cerca que confirmar. Todavía estamos enfocados en este año y no viendo para el año que viene”, comentó.

Tras encabezar el podio escoltado por Gabriel Ponce de León y Leonel Pernía –segundo y tercero, respectivamente–, Stang está segundo con 176 puntos en el campeonato; el líder es Matías Rossi, con 193. Detrás suyo se ubican: 3º Franco Vivian (YPF ELAION AURO Pro Racing) con 144, 4º Leonel Pernía (Honda YPF Racing) con 120 y 5º Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 102.

Cabe destacar que el oriundo de Crespo ya se aseguró la Copa Rookie Latam 2025 con 259 puntos, segundo se ubica Franco Morillo (YPF ELAION AURO Pro Racing) con 221, tercero Nicolás Palau (Halcón Motorsport) con 116, cuarto Matías Capurro (Corsi Sport) con 110 y quinto Mateo Polakovich (ATR Racing) con 71.