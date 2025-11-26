Se retiró Jorge Carranza, el jugador más longevo de la historia del fútbol argentino.

Jorge Carranza, con origen en Instituto de Córdoba y con un dilatado camino en el fútbol mundial, deja el arco manteniendo a Aldosivi, último club que defendió, en Primera. El Tiburón se queda en la elite del fútbol argentino con 31 presencias del cordobés y donde recibió 42 goles. Se retiró dentro de una cancha, como titular, capitán, junto a su hijo y logrando el objetivo basal. Incluso fue el jugador de más edad en cancha en la historia superando incluso al gran Hugo Orlando Gatti.

A pesar de que Carranza no fue la excepción en cuanto a la buscada regularidad del equipo durante este tortuoso año, empezó y terminó siendo el arquero titular con el agregado de su capitanía. Continuidad solo interrumpida en el final de la gestión de Andrés Yllana. Luego con Mariano Charlier volvió a su lugar de origen.

“Llegó ese momento. Ese maldito momento, como dice la canción. Ese instante que quienes nos dedicamos a esto desearíamos que nunca llegase. Elijo despedirme de esta manera: feliz y orgulloso de la carrera que logré construir”, dijo Carranza en un comunicado con el corazón en la mano que subió a su cuenta de Instagram.

Ya el exarquero puso especial énfasis en dichas palabras a Instituto de Córdoba considerándolo como su “gran amor” y sin olvidarse de Aldosivi con el cuál ascendió a Primera y luego lo mantuvo en la misma divisional. “Gracias Tiburón. Ocuparán un lugar especial en mi corazón” sentenció el otrora arquero.

Carranza jugó en Instituto, Rivadavia de Lincoln, Godoy Cruz, Atlético Rafaela, Ferro, Colón, Olimpo, San Martín de Tucumán, Boca Unidos, O’Higgins de Chile y Correcaminos de México. Su futuro cercano estará en la dirección técnica donde ya tiene su título habilitante.

Rompió el récord a Hugo Gatti

A comienzos de junio, Jorge Carranza fue titular en la clasificación de Aldosivi ante Estudiantes por la Copa Argentina y se quedó con un récord histórico. A sus 44 años y 25 días, se convirtió en el jugador más longevo en disputar un partido oficial con un club de Primera División.

El antecedente lo tenía nada más ni nada menos que Hugo Orlando Gatti, con 44 años y 23 días. El Loco, fallecido el pasado 20 de abril, ostentaba esta marca desde el 11 de septiembre de 1988, cuando le puso punto final a su gloriosa carrera con el buzo de Boca ante Deportivo Armenio.