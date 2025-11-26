Frigerio y Walser expusieron en Uruguay sus preocupaciones por el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú

El gobernador Rogelio Frigerio junto al intendente de Colón, José Luis Walser, formaron parte de la delegación provincial que acompañó al canciller argentino Pablo Quirno en la reunión bilateral mantenida este miércoles en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, en Montevideo, con el fin de exponer las preocupaciones en torno al proyecto de la planta de hidrógeno verde de la firma HIF Global, que pretende instalarse en Paysandú.

Según se informó desde el municipio de Colón, la comitiva fue recibida por el canciller uruguayo Mario Lubetkin y otras autoridades del país vecino, con el objetivo de abordar el avance del proyecto en evaluación sobre la margen oriental del río Uruguay y sus eventuales impactos en las comunidades ribereñas argentinas.

Según detalla el comunicado conjunto de las Cancillerías, las autoridades uruguayas informaron el estado de avance del expediente, señalando que ya se emitió el Certificado de Clasificación del Proyecto y la Declaración de Viabilidad Ambiental de Localización, lo que habilita la fase técnica de evaluación conforme a la normativa uruguaya.

El canciller argentino transmitió el “especial interés argentino de extremar los recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas vinculadas al uso racional del río Uruguay”, posición acompañada por el gobernador Frigerio y el intendente Walser.

Las autoridades uruguayas manifestaron que tomarán en consideración los planteos argentinos, en particular los vinculados a la localización del proyecto y los posibles impactos, incluyendo la “contaminación visual”, incorporando estos elementos en la actual fase de análisis técnico.

Postura presentada por Colón ante los Cancilleres

Durante la reunión, el intendente Walser expuso la posición institucional de la ciudad y las preocupaciones de la comunidad de Colón respecto a la localización propuesta para la planta de HIF Global frente a las playas locales. Fue la primera vez que Colón pudo presentar esta información directamente ante ambos cancilleres y ministros uruguayos, en una instancia formal y bilateral.

“Reafirmé nuestra postura de la comunidad de Colón, pidiendo por la relocalización del proyecto. Exponemos datos concretos que demuestran todo lo que se pone en riesgo si la planta se instala en ese sitio: nuestras playas, el turismo, la vida cotidiana y las actividades productivas que dependen del río. También solicité conocer si existen análisis de terrenos alternativos y manifestamos posibles opciones. Por primera vez pudimos brindar información de primera mano a ambos cancilleres y a ministros de Uruguay, que tomaron nota de todas nuestras apreciaciones”, declaró.

Walser presentó además criterios técnicos locales, estudios preliminares, consideraciones sobre impacto visual y afectación territorial, e información vinculada a las actividades recreativas, turísticas y económicas que se desarrollan en el borde costero de Colón.





Compromiso de diálogo y seguimiento

El documento oficial establece que, durante todo el proceso, se mantendrá “un diálogo informativo fluido y transparente” entre las autoridades locales y nacionales de ambos países, en el marco de la relación fraternal entre Argentina y Uruguay.

La participación de Colón en este encuentro histórico reafirma el compromiso del municipio con la defensa del desarrollo equilibrado del río Uruguay, la protección de las actividades productivas y turísticas del borde costero, y la construcción de consensos regionales en un marco de cooperación binacional.