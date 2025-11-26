Shell aumentó sus combustibles en Paraná por sexta vez en un mes

Durante la madrugada de este miércoles, las estaciones de servicio Shell aplicaron un nuevo incremento en los combustibles, marcando la sexta suba en lo que va de noviembre. Según informó Canal Once, en distintos puntos de Paraná, la nafta súper registró un aumento de 19 pesos por litro, en un escenario de ajustes consecutivos que continúan afectando a los automovilistas.

Seis aumentos en menos de un mes

La serie de incrementos comenzó el 1° de noviembre y continuó el día 8. El tercer ajuste se produjo el 12, mientras que el cuarto fue aplicado el miércoles 19. Dos días más tarde, el viernes 21, se concretó el quinto aumento y este miércoles 26 se registró el sexto ajuste del mes.

Nuevos valores en Paraná

Con el último incremento, los precios de los combustibles Shell en la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:

Súper: $1.733

V-Power Nafta: $1.984

Evolux: $1.761

V-Power Diésel: $1.999

En comparación con la tarifa previa, la nafta súper pasó de $1.714 a $1.733, mientras que la Evolux aumentó de $1.735 a $1.761. En tanto, la V-Power nafta mantuvo su valor, y el V-Power diésel registró un incremento menor, pasando de $1.982 a $1.999.

Los reiterados aumentos en noviembre consolidaron una tendencia alcista que complica el presupuesto de quienes dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente.