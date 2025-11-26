La Compañía Teastral presenta la muestra anual del taller de clown

La Compañía Teastral realizará este domingo 30 de noviembre, a las 21, la presentación de "Tesoro", la muestra anual del taller de clown que se desarrolló desde junio hasta noviembre de este año. La función se plantea como el cierre de un proceso formativo en el que seis intérpretes compartirán su trabajo frente al público. La propuesta busca mostrar cómo se construyó y creció cada payaso y payasa durante los meses de entrenamiento. El espectáculo tendrá lugar en La Salita de Perón, ubicada en Presidente Perón 648, en Paraná.

El proyecto incluye una serie de escenas breves en las que los participantes ponen en juego su personaje clown, resultado de un trabajo de investigación e improvisación, ejes centrales del lenguaje clownesco. La coordinación y la dirección general del proceso están a cargo de Paula Righelato, persona encargada de guiar a los intérpretes en la búsqueda de aquello que constituye el núcleo del humor de cada personaje.

En esta edición participan Vanina Barbará, Nicolás Rigaudi, Marino Sabaño, Anabel Rodas, Claudia Spadillero y Tamara López Kling.

Desde la organización se destacó que el objetivo de esta muestra es visibilizar el proceso de aprendizaje y celebrar el cierre del ciclo 2025, poniendo en valor el compromiso de quienes integraron el taller durante estos meses.

La actividad es abierta al público y las reservas pueden realizarse a través del número 343 4285365 o mediante las redes sociales de Instagram de la compañía y del espacio cultural (@ciateastral y @lasalitadeperon).