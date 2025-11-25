Fátima Bosch en el Día contra la Violencia hacia la Mujer: “Mi voz por ustedes”

La Miss Universo compartió infografías sobre violencia psicológica, física y digital, acompañadas de un texto personal.

martes 25 de noviembre de 2025

En medio de una ola de ataques y cuestionamientos tras coronarse Miss Universo 2025, Fátima Bosch reapareció en redes sociales con un mensaje contundente por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La mexicana utilizó su plataforma para reflexionar sobre los distintos tipos de agresiones que sufren millones de mujeres en el mundo y, especialmente, sobre las que ella misma recibió desde que ganó el certamen.

Bosch compartió infografías sobre violencia psicológica, física y digital, acompañadas de un texto personal en el que señaló que su experiencia reciente es un ejemplo más de cómo opera la violencia cuando una mujer se atreve a ocupar un lugar de visibilidad.

“Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer”, escribió al inicio. “Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”.

La mexicana aseguró que en los días posteriores a su coronación fue blanco de insultos, mensajes agresivos y descalificaciones sin fundamento. Además, explicó que, aunque esos ataques no definen quién es, sí revelan una problemática que atraviesa a mujeres de todo el planeta.

“Recibí insultos y violencia por una sola razón, porque gané, porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama”, señaló.

Bosch reafirmó que su reinado estará centrado en acompañar, visibilizar y defender a mujeres que atraviesan situaciones de violencia. También remarcó el poder colectivo que se construye cuando una mujer decide no callar.

“Cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, expresó.

La modelo dedicó un párrafo especial a quienes no pueden hablar o pedir ayuda: “A todas las mujeres que hoy sienten miedo, que viven violencia o fueron silenciadas, yo las veo, las honro y uso mi voz por ustedes”.

Fátima Bosch dejó claro que su coronación no será solo un título, sino una plataforma de activismo: “Reafirmo mi compromiso de seguir defendiendo a las mujeres y luchar por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar”.

Con este mensaje, la Miss Universo 2025 dejó en claro que no piensa retroceder ante el odio virtual y que usará su visibilidad para un fin mayor.

