La Salamanca, el nuevo barrio que proyecta el futuro y la expansión de Concepción del Uruguay

Río Uruguay Seguros (RUS), a través de su área de Desarrollos Inmobiliarios, presentó oficialmente La Salamanca, un proyecto de urbanización que ocupará más de 11 hectáreas en la zona norte de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y que se perfila como uno de los desarrollos más significativos para el crecimiento urbano local.

Ubicado sobre la Avenida Esilda Tavella, en un sector estratégico por su altura natural y su cercanía al río, al Parque de la Ciudad y al Parque La Salamanca, conocido popularmente como “Las Manos”, el nuevo barrio abierto propone un equilibrio entre naturaleza, espacio urbano y calidad de vida. El entorno se completa con la presencia del Club Atlético Uruguay y diversas guarderías náuticas, consolidando un área de alto valor para actividades deportivas, recreativas y turísticas.

El proyecto contempla la creación de 175 lotes residenciales distribuidos en 16 manzanas, con superficies que van desde los 500 a los 1.200 m², manteniendo el trazado del tejido urbano tradicional de la ciudad. Además, incluirá una plaza pública de más de 9.000 m², calles adoquinadas, parquización y todos los servicios esenciales: red de agua potable, cloacas, gas natural, electricidad y alumbrado público.





En esta primera etapa se encuentran en preventa 85 lotes, ubicados entre el Parque de la Ciudad, Avenida Tavella, calles Urquiza y Los Claveles, con valores desde U$S 30.000 y amplias opciones de financiación. El final de obra de esta fase está proyectado para fines de 2027, continuando luego con las etapas subsiguientes hasta completar la totalidad del emprendimiento.

Sin lugar a dudas, este proyecto representa un impulso decisivo para el crecimiento de “La Histórica”. No solo ofrece oportunidades para quienes deseen invertir, adquirir su primer lote, construir su vivienda o desarrollar proyectos turísticos, sino que también aportará un importante valor agregado al entorno, contribuyendo a la revalorización de una zona clave de la ciudad, visitada cada temporada por miles de turistas de todo el país.