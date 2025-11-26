Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

(Foto tomada del perfil de Facebook Pueblos y Leyendas de Entre Ríos).

La jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, dispuso este martes, mientras continúa la investigación penal preparatoria, prorrogar por 90 días la prisión preventiva de Gabriel Horacio Casa, acusado de un homicidio cometido en mayo pasado en Colonia Andrade. Fue a pedido de la Fiscalía y en el marco del legajo “Casa, Gabriel Horacio s/Homicidio doblemente calificado”.

De la audiencia participaron la agente fiscal Emilce Paola Reynoso, en tanto que el abogado Hugo Valdiviezo y la abogada Patricia Carruego lo hicieron como defensores de Casa.

De acuerdo a lo dispuesto por la magistrada, el imputado seguirá detenido en la Unidad Penal Nª 4 Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, hasta el 23 de febrero de 2026, fecha en que la medida será revisada nuevamente.

A Casa se le imputa el homicidio de Alfredo Horacio Zárate, cuyo cuerpo sin vida y con un disparo en la cabeza fue localizado el 15 de mayo último en Colonia Andrade.