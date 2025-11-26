Patronato volvió a la carga por “Yagui” Forestello y sueña con su segundo ciclo

Rubén Darío Forestello volvió a aparecer en el radar del Santo y es el principal candidato a DT.

El nombre de Rubén Darío Forestello volvió a tomar fuerza desde este miércoles por Grella 874. La figura del Yagui reapareció en la búsqueda de un nuevo director técnico para el plantel profesional que milita en la Primera Nacional, luego de truncas negociaciones con Luis García, el ex DT de Atlanta que también es pretendido por el recientemente descendido Godoy Cruz de Mendoza.

Forestello, quien dirigió las primeras dos temporadas del equipo entrerriano tras su ascenso hace una década a Primera División, volvió a ser contactado por la flamante dirigencia encabezada por Adrián Bruffal.

Según informó el sitio partidario Código Patrón, en caso de acordar su vuelta al club de barrio Villa Sarmiento Forestello llegará con todo su cuerpo técnico al Santo.





El exdelantero de Atlético de Rafaela y El Porvenir no acordó su continuidad como DT de Temperley y figura como candidato de otro recientemente descendido, San Martín de San Juan, donde ya dirigió también en Primera División.

Cabe recordar que el oriundo de Realicó, La Pampa, asumió por primera vez en Patronato en enero de 2016, como reemplazante de Iván Delfino (emigró a Temperley tras lograr el ascenso). Dirigió el Transición 2016 y el campeonato largo de la temporada 2016/17, logrando la permanencia. Contando también partidos por Copa Argentina, fueron un total de 47 encuentros, con 13 triunfos, 15 empates y 19 derrotas, sumando un 38,3% de efectividad.