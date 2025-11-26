El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Reforma Laboral el 9 de diciembre

El gobierno de Javier Milei enviará el próximo 9 de diciembre al Congreso el proyecto de Reforma Laboral, según indicaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes al tanto de la reunión del Consejo de Mayo, que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con los representantes de otras instituciones, entre ellas, la CGT.

No obstante, la acción se concretará sin acuerdo total con los actores que integran la mesa, entre ellos, el titular de la UOCRA y representante de la central obrera, Gerardo Martínez, se advirtió.

En los próximos días comenzará a correr el borrador elaborado por la administración del Presidente Javier Milei y que, según dejaron trascender desde el oficialismo, incluirá algunas de las peticiones vertidas por el Consejo. Sin embargo, la base central del proyecto será la que impongan desde Balcarce 50. Aunque, aclararon, que no buscarán romper lazos con la CGT.

Otro de los temas que se trató en el cónclave, que inició pasadas las 11.30 de este miércoles en el Salón de los Escudos, de la Casa de Gobierno, fue que quedarán fuera de los 10 puntos del Pacto de Mayo –que será remitido como informe-, la Reforma Previsional y de la Ley de Coparticipación. En principio, serían temas que Milei pondría más adelante sobre la mesa.

Se dieron cita alrededor de la mesa ubicada en la planta baja de Casa Rosada el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.