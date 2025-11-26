Inmobiliarios: el debate contó con los candidatos de una sola lista

En cumplimiento de la Resolución N°55/23 y de acuerdo a las pautas establecidas en el acta de la Junta Electoral se realizó ayer el debate de los candidatos para la renovación de autoridades en el Colegio de Corredores Inmobiliarios, con la sola presencia de los representantes de la lista Futuro Inmobiliario, Fernando Tropini (Concepción del Uruguay) y Carolina Villegas (Concordia).

En tanto, no se presentaron los candidatos de la lista Gestión Inmobiliaria, Germán Solari Lacorazza (Gualeguay) y Carolina Ledesma (Paraná), y de la lista Identidad Inmobiliaria, Abelardo Budo (Paraná) y Nadia Martínez (Gualeguaychú).

La presidente del Colegio, CPI María Paula Armandola, lamentó “el poco compromiso con las normas que rigen la vida institucional y también con todos los matriculados” por parte de los candidatos que no concurrieron a esta instancia que, destacó, “se instrumentó hace tiempo con el espíritu de facilitar mediante una herramienta republicana y democrática que quienes aspiren a conducir el Colegio se puedan dar a conocer y difundir las propuestas”.

Recordó que la Resolución vigente incluso prevé que la Tesorería del Colegio se haga cargo de los gastos que pudiera generar la realización del debate. “El compromiso –remarcó- es garantizar los medios necesarios, de manera equitativa, para que los candidatos y las propuestas lleguen a la totalidad de los matriculados para que puedan realizar su elección con la información necesaria, independientemente de lo que cada propuesta pueda hacer como iniciativa propia”.

“Es lamentable, por un lado, que no se asuma como una responsabilidad, un deber, darse a conocer e informar y, por otro, que vulneren las normas que rigen la vida de la institución que aspiran conducir” consideró la presidenta del CIER. Armandola concluyó: “Sin duda, las acciones valen más que las promesas”.

El debate, exposición de los candidatos de la lista Futuro inmobiliario, está publicado en el canal de Youtube del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios.

La elección para la renovación de autoridades se realizará mañana, jueves 27, en la ciudad de Concordia, donde está convocada la Asamblea General Ordinaria.