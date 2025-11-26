El ciclo Escénicas en la Cervantes suma dos funciones el fin se semana

El ciclo presentará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre la obra "La rota madre que te parió", dirigida por Gustavo Guirado, en la Sala Cervantes del Centro Cultural ATE Casa España, ubicada en Rivadavia 2871, en la ciudad de Santa Fe. Las funciones se realizarán el sábado a las 21 y el domingo a las 20. La propuesta pretende ofrecer un panorama de la producción teatral reciente en distintos puntos del territorio santafecino y celebrar la apertura de una sala renovada en el edificio de Casa España.

La puesta forma parte de una programación que busca darle visibilidad a obras creadas en distintas localidades santafesinas, acercándolas al público de la capital para promover la circulación artística. Según señalaron los organizadores, la apertura de la sala en el piso superior del complejo cultural apunta a convertirse en un nuevo espacio para las artes escénicas de toda la provincia.

"La rota madre que te parió" presenta una trama centrada en la figura de La Madre, una actriz que en su juventud tuvo una carrera extensa y reconocida, pero que atraviesa un presente marcado por la decadencia profesional y personal. Después de siete años sin ver a sus hijas, decide visitarlas en la casa familiar, donde Hilda se ocupa desde siempre del cuidado de Aída, la menor, quien padece una severa discapacidad que la mantiene en una silla ortopédica y le impide hablar con claridad. Para que la comunicación sea posible, Hilda traduce cada intento de expresión de su hermana.

La llegada de la Madre desencadena una jornada atravesada por reproches antiguos, recuerdos y gestos de cariño que irrumpen en medio del desconcierto. Entre las tres transitan una convivencia, travesada por el humor, la tensión y las relaciones familiares.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en ATE Social, ubicado en la esquina de Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, hasta el viernes entre las 8 y las 15:30. El costo es de $12.000. También estarán disponibles dos horas antes de cada función en la boletería del teatro a un valor de $15.000. Para jubilados y afiliados, el precio es de $10.000.