Paraná quedó sin servicios de colectivos por una sorpresiva asamblea de UTA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos convocó a un sorpresivo corte del servicio de transporte público en la ciudad de Paraná este miércoles pasado el mediodía. Los usuarios de la capital entrerriana quedan sin colectivos hasta la tarde, informó Ahora.com

La convocatoria a la asamblea es abierta para todos los trabajadores. La reunión se realiza este miércoles desde las 14 en los galpones de la empresa Mariano Moreno, en calle 3 de Febrero, de Paraná. Se prevé que se extienda hasta horas de la tarde y luego se retome el servicio.

La asamblea convocada por el gremio se da en medio del proceso de traspaso de la concesión del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná. Hay incertidumbre entre los choferes por el futuro laboral. Desde el 7 de diciembre, el servicio pasará a manos de la UTE encabezada por la firma San José.

Si bien el corte del servicio es “por tiempo indeterminado”, se estima que posiblemente desde la hora 17 retomen la circulación las distintas líneas.