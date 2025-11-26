El Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná presentará la edición 2025 de la muestra anual de sus talleres

Será el 5 de diciembre, a las 18.30, en la sede de calle Pellegrini 454. Habrá presentaciones de las producciones de los diferentes espacios lúdicos y formativos de la institución. El Centro cuenta actualmente con 26 talleres, a cargo de profesionales de distintas disciplinas artísticas y dedicadas a mantener una vejez activa.

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná surge como un espacio de encuentro y de integración para las personas mayores y sus familias. Bajo esa perspectiva, el Centro ofrece desde hace muchos años una variedad de servicios destinados a sus socios y socias: la propuesta de talleres refuerza el compromiso con una vejez activa y plena a través de actividades lúdicas y de esparcimiento.

La oferta de talleres es amplia y diversa, teniendo en cuenta que se dictan talleres culturales-artísticos, aunque también se contempla la necesidad de algunos socios de ejercitar el aspecto cognitivo, el acceso al asesoramiento y la atención de la salud con consultorios atendidos por profesionales.