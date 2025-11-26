El IAPV y la senadora de Feliciano coordinan políticas de vivienda para el departamento

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión de trabajo con la senadora provincial por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez.

Schönhals informó que se dialogó sobre “las operatorias del programa Ahora Tu Hogar, la marcha de las obras en el ámbito provincial, la vinculación necesaria entre los municipios y la provincia, los planes de regularización dominial y las 22 nuevas viviendas que están en plena construcción en la localidad de San José de Feliciano con fondos provinciales".

El funcionario señaló que “la gestión provincial de Rogelio Frigerio trabaja pensando en el futuro y el bienestar de nuestra gente. La única manera de crecer es con la ayuda y la colaboración de todos los actores sociales de las diferentes comunidades a lo largo y ancho de nuestro territorio”.

Por su parte, la senadora Domínguez resaltó la importancia de “articular esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para dar respuestas concretas a las familias entrerrianas que necesitan el acceso a una vivienda digna”.

La legisladora puso de manifiesto “la expectativa que la ejecución de estas obras genera en la ciudadanía, a partir de las soluciones habitacionales que se brindan a las familias entrerrianas”.