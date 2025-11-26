I Maltagliati suma una nueva presentación en el marco del programa del CATA

Este jueves 27 de noviembre, a las 20, en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard se presentará el espectáculo "I Maltagliati. Cantar una vida", una propuesta escénica que reúne a creadoras de amplia trayectoria internacional y que busca descubrir la historia de una mujer que se relaciona con el mundo a través de una radio, un plato de pasta y su propio canto. La función será protagonizada por la actriz Sandra Pasini y forma parte del programa regional del CATA, el Centro de Antropología Teatral en Argentina, que acompaña la visita al país de la artista danesa Iben Nagel Rasmussen.

La obra llega a la capital entrerriana en el marco de un recorrido que incluye actividades en Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Paraná, y que contempla seminarios, proyecciones, espectáculos y la presentación de la nueva edición en español del libro El caballo ciego, una obra de investigación antropológica del teatro y el trabajo del Odin Teatret. I Maltagliati se suma a un espacio de encuentro, con aportes de actuación, objetos y música.

El equipo que sostiene la propuesta está conformado por Pasini en la actuación; Antonella Diana en la creación de escenografía, objetos y vestuario; Ana Woolf como co-directora; y Rasmussen en la asesoría artística. Las cuatro integran Teatret OM, un grupo con base en Dinamarca y trayectoria en la investigación escénica vinculada a las relaciones entre el cuerpo, la voz, la memoria y la teatralidad.

La función cuenta con el acompañamiento de Agmer Paraná.

Para reservas, comunicarse al 343 4692199.