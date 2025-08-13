Presentarán una nueva edición de la Maratón Solidaria San Agustín Corre

La Parroquia San Agustín será el escenario, este jueves 14 de agosto a las 11 horas, de la presentación oficial de una nueva edición de la Maratón Solidaria San Agustín Corre. Durante el encuentro, los organizadores brindarán detalles sobre la competencia, que tendrá lugar el sábado 24 de agosto y que busca combinar deporte, solidaridad y comunidad.

En la presentación participarán organizadores e invitados especiales, quienes darán a conocer el recorrido, las categorías y la modalidad de inscripción. El evento deportivo, ya tradicional en la zona, se realiza con el objetivo de recaudar fondos y colaborar con distintas iniciativas solidarias impulsadas por la parroquia.