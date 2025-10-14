Día histórico para Colón: se recibió autorización para la ejecución del Parque Industrial Mixto

La resolución fue entregada en una reunión con amplia participación empresarial y autoridades locales y provinciales.

Colón vivió una jornada clave para su desarrollo económico. En la cuarta reunión de trabajo con el sector privado, el intendente José Luis Walser recibió formalmente la resolución ministerial que autoriza la ejecución del anteproyecto del Parque Industrial Mixto de Colón por parte del secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos, Catriel Tonutti.

El encuentro reunió a empresarios y emprendedores de Colón y la región, consolidando el camino de articulación público–privada que impulsa el municipio para diversificar la matriz productiva, sumar inversiones y generar empleo de calidad.

La resolución que habilita la ejecución

La Resolución RESMI-2025-1575-E-GER-MDE del Ministerio de Desarrollo Económico autoriza la ejecución del anteproyecto del Parque Industrial Mixto de Colón, teniendo por cumplidas las condiciones técnicas y ambientales establecidas en normas previas, y dispone que el uso del suelo se adecúe a las recomendaciones de seguridad vigentes (NAG 100 y complementarias). La medida se dictó el 12 de octubre de 2025 y lleva la firma del ministro Guillermo Bernaudo.

Durante la presentación, el intendente José Luis Walser definió la jornada como “un día histórico para Colón”, destacando que la ciudad “da un paso concreto hacia un modelo de desarrollo integral, con oportunidades de empleo genuino y mejores salarios”. Por su parte, Catriel Tonutti subrayó que “fortalecer la producción y la industria es prioridad provincial”, adelantando beneficios y marcos de acompañamiento para las nuevas inversiones privadas.

Aporte del sector privado

La familia Bonnín Hnos. ratificó su compromiso con el desarrollo local: 84 hectáreas estratégicamente ubicadas a la vera de la ruta nacional 14 pasarán a constituir el parque, potenciando la radicación de empresas y la logística regional. Se valoró, además, el rol de PyMEs y emprendedores que vienen participando del proceso desde sus inicios.

En el mismo ámbito, la Secretaría de Industria provincial presentó líneas y régimen provincial de incentivos a la inversión, destacando que empresas colonenses ya iniciaron trámites para acceder a dichos beneficios, con el objetivo de facilitar proyectos, sumar tecnología y escalar producción.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano Juan Pablo Villalba; el diputado, Mauro Godein, el secretario de Gobierno Mariano Bravo; la directora de Industria, Producción y Empleo Carolina Bombig; la directora Departamental de Educación, Lina Bosch, representantes de Bonnín Hnos., familia propietaria de las 84 hectáreas que cedieron al Municipio para la radicación del parque y numerosos empresarios de la región.

Primer Foro de Integración para el Desarrollo

Por otra parte, se anunció el primer Foro de Integración para el Desarrollo, a realizarse en el mes de noviembre. La jornada incluirá la conferencia del economista Sebastián Campanario, diálogo abierto sobre “Proyectando Futuro” a cargo del intendente, firma de un Acta Compromiso y un espacio de networking con el sector productivo. También se harán importantes anuncios de beneficios para las empresas de la ciudad y de la región.