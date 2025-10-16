El entrerriano Renzo Tesuri, cada vez más cerca de volver

El entrerriano Renzo Tesuri dejó atrás un largo camino de rehabilitación luego de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior a principios de la temporada. El mediocampista de Atlético Tucumán recibió el alta médica y comenzó a realizar trabajos de campo junto al resto del plantel del equipo Decano.

La buena noticia para el mundo tucumano llegó en las últimas horas tras conocerse que el cuerpo médico le dio el visto bueno al volante para trabajar al lado de sus compañeros. El entrerriano cumplió con los días estipulados de recuperación y ya prepara su vuelta a las canchas.

Tesuri comenzó con la búsqueda de su mejor forma física y futbolística para volver a estar en una convocatoria antes de la finalización del Torneo Clausura. En los últimos días, el jugador realizó algunas publicaciones en sus redes sociales mostrando las exigentes tareas que lleva adelante para acelerar su regreso.

Aunque no hay una fecha concreta para el retorno de Tesuri, tanto los médicos como el cuerpo técnico son optimistas y no descartan que el mediocampista pueda volver a jugar al fútbol antes de la finalización del Torneo Clausura.