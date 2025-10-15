Mundial Sub 20: Argentina venció a Colombia y jugará la final luego de 18 años

La selección argentina Sub-20 de fútbol le ganó este miércoles por 1-0 a su par de Colombia, en Santiago de Chile, y se clasificó a la final del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino.

En el partido disputado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el delantero Mateo Silvetti marcó el único gol del encuentro a los 27 minutos del complemento.

En un encuentro de trámite vibrante, el conjunto Cafetero se quedó con un hombre menos por la expulsión de Jhon Rentería, a los 33 de la segunda mitad.

La Albiceleste contó con una gran actuación de su arquero, Santino Barbi, para mantener su valla invicta y aprovechó su momento para llevarse la eliminatoria en los 90 minutos.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del Mundial Sub-20, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007 donde terminó siendo campeón ante República Checa.

El partido definitorio para buscar su séptima Copa del Mundo será el domingo a las 20 ante Marruecos en el mismo estadio. Los africanos tuvieron que batallar para barrer a Francia en los penales disputados en Valparaíso.

Por su parte, los de César Torres quedaron a las puertas de la final y deberán jugar el tercer puesto ante los galos el sábado a las 16 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

